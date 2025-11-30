Животные, которых можно найти в "Моспитомце", стали героями рубрики "Мосфото"

Фото: pets.mos.ru

Новая рубрика "Смотрите у нас" появилась в медиабанке "Мосфото" к Всемирному дню домашних животных. В ней показаны снимки обитателей городских приютов, которых можно забрать при помощи сервиса "Моспитомец", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователям портала mos.ru доступны сфотографированные с необычного ракурса лапы двух котов и кошки – Антея, Дублина и Камри, а также двух собак – Тузика и Бусинки. При наведении курсора на снимок показывается кличка животного, а по клику можно перейти в его анкету в "Моспитомце".

Кроме того, в рубрике добавлены описание внешности и характера животных, их возраст и контакты приюта. Чтобы встретиться с понравившимся, необходимо кликнуть на кнопку "Записаться" и оставить свои данные, либо позвонить по указанному номеру.

В медиабанке "Мосфото" доступны десятки тысяч профессиональных фотографий и роликов, показывающих современную Москву. Файлы можно скачать бесплатно. Также пользователи могут свободно их публиковать в соцсетях, мессенджерах и на других платформах.

Ранее на mos.ru были расширены возможности сервиса "Моспитомец". Там можно найти пошаговый план, в котором описано, как подготовить жилье для встречи питомца и какие документы нужно оформить.

Есть отдельный раздел, в котором подробно рассказано об услугах 24 государственных ветеринарных клиник. В нем можно узнать, как записаться к врачу или получить помощь на дому.

