Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею американского предпринимателя Илона Маска о ликвидации Евросоюза.

Пост с призывом бизнесмен разместил на своей странице в соцсети Х. По его мнению, ЕС необходимо упразднить, а отдельным странам вернуть суверенитет, чтобы государства могли более эффективно представлять интересы своих граждан.

"Именно", – написал Медведев в комментарии к соответствующей публикации Маска.

Ранее американский предприниматель призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе.

До этого в Госдуме предрекли развал Евросоюзу без экономического и политического сотрудничества с Россией. Из-за антироссийской политики экономика стран ЕС стала чувствительной и уязвимой к внешним и внутренним факторам, что вскоре может вызвать возмущение и протесты со стороны граждан.