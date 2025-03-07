07 марта, 10:31Политика
Маск заявил о причастности Европы к геноциду на Украине
Фото: 123RF/buzzfuss
Американский предприниматель Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X о причастности Европы к геноциду на Украине. Таким образом он отреагировал на пост премьер-министра Дании Метте Фредериксен, согласившись с позицией одного из пользователей.
Фредериксен написала, что мир на Украине намного опаснее, чем непрекращающийся конфликт. В ответ на это пользователь указал, что Евросоюз не поддерживает Киев, а лишь обостряет конфликтную ситуацию в сторону истощения, позволяя украинской стороне "истекать кровью, чтобы выиграть время". Он добавил, что это нельзя назвать помощью. По его словам, такие действия являются соучастием в геноциде.
"Да", – написал Маск в ответ на комментарий пользователя.
Многие европейские лидеры, выступая на саммите в Лондоне 2 марта, потребовали нарастить поставки оружия Украине. Например, Великобритания пообещала выделить более 2 миллиардов долларов военной помощи, а Швеция – отправить военных при условии, если США поддержат решение и гарантируют безопасность украинской стороне.
Однако Маск раскритиковал лидеров ЕС и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что они устраивают "шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах".
На желание европейских стран затянуть конфликт, чтобы подвести Россию к переговорам, указал госсекретарь США Марко Рубио. Однако это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп, добавил он.
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