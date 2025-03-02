Рубио: плана украинского урегулирования нет у большинства стран Европы

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Большинство стран Европы не обладают планом украинского урегулирования, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.

"Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", – рассказал глава Госдепа в беседе с ABC.

По мнению Рубио, европейские лидеры хотят затянуть конфликт, чтобы подвести Россию к переговорам. Однако, отметил он, это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Британия и Франция вместе с руководством Украины начнут работу над планом по урегулированию конфликта. Политик отметил, что к работе над планом по прекращению боевых действий будут допущены и некоторые другие страны.

Между тем Рубио считает, что в Европе предлагают продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Россию. По словам Рубио, один из иностранных министров, чье имя не раскрывалось, заявил, что они хотят продолжать боевые действия еще год до той точки, пока Россия сама не начнет "умолять о мире".