Стармер: Британия и Франция представят США свой план по урегулированию на Украине

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Британия и Франция вместе с руководством Украины начнут работу над планом по урегулированию украинского конфликта, после чего он будет представлен США. Об этом в интервью BBC заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Также политик отметил, что к работе над планом по прекращению боевых действий будут допущены и некоторые другие страны.

Ранее Стармер заявлял, что Лондон при необходимости готов отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Он напомнил, что Лондон уже выделил три миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,7 миллиарда долларов) на поддержку украинских войск как минимум до 2030 года.

Стармер заявил, что европейские страны должны сделать шаг навстречу требованиям безопасности Европы. В частности, по его словам, необходимо увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.