Президент Чехии Павел призвал реализовать "план Маршалла" на Украине

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После завершения конфликта западные страны должны поддержать Украину в вопросе восстановления страны, заявил президент Чехии Петр Павел в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК.

"План Маршалла для Украины был бы отличной идеей", – заметил чешский лидер.

По его словам, Киев также следует принять в Евросоюз и НАТО.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран тайно занимаются разработкой плана по отправке войск на Украину на фоне позиции президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта.

По информации СМИ, во главе данного плана стоят власти Британии и Франции. Европейские войска должны будут "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения" с российской стороной.