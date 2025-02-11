CNN: Путин и Трамп не будут учитывать мнение Зеленского на переговорах

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не станут учитывать мнение украинского лидера Владимира Зеленского во время мирных переговоров. Об этом утверждается в статье телеканала CNN.

Вашингтон планирует использовать Зеленского только для подготовки мирного процесса, на что указывает требование Белого дома о проведении выборов на Украине.

Подписывать саму сделку будет уже новый украинский президент "без неудобной истории", говорится в статье. Одним из претендентов на пост главы Украины называется бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который на данный момент занимает должность посла страны в Великобритании.

Ранее Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, если Соединенные Штаты и Европа дадут гарантии безопасности Киеву.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, в которых будут учтены и обеспечены интересы российской стороны, но не за счет интересов других. По его словам, устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу.