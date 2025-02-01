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Вашингтон считает необходимым проведение президентских и парламентских выборов на Украине, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью агентству Reuters.

"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", – говорится в материале.

В Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства лидера Украины Владимира Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Владимир Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

Президент РФ подчеркнул, что Россия будет говорить с Зеленским лишь в том случае, если тот пойдет на выборы и получит легитимность.

