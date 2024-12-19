Путин: диалог с Зеленским будет, когда он получит легитимность

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Россия будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, если тот пойдет на выборы и получит легитимность. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер пояснил, что подписать мирное соглашение может только с легитимной властью Украины. По его мнению, такой являются Верховная рада и ее председатель.

Путин напомнил, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине "все сказано" и нет смысла повторяться. Москва, уточнил он, готова вести диалог с Киевом без предварительных условий, но на базе договоренностей переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий на земле.

По словам Путина, исполнительные органы власти и силовой блок, назначаемые нелегитимным главой Украины, тоже теряют свою легитимность. Если первое лицо страны нелегитимно, то остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии, отметил президент.

Ранее Путин напомнил, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны. По его мнению, даже военное положение не имеет никакого значения для продления власти украинского президента.

Он подчеркнул, что конституция Украины продлевает полномочия лишь представительного органа власти – Верховной рады.