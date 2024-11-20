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Время украинского президента Владимира Зеленского у власти подошло к концу. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

Хинкл выразил надежду, что последствия победы над Киевом окажутся похожи на марш пленных немецко-фашистских солдат на Красной площади в 1944 году. Как добавил журналист, он с нетерпением этого ждет.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

Владимир Путин заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.

