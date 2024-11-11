Фото: depositphotos/mariakarabella

США рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий с Россией, выяснила Служба внешней разведки (СВР), которую цитирует РИА Новости.

По ее данным, в планах Вашингтона – вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Владимира Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп. Американские НПО отберут местные общественные организации для мониторинга выборов.

"Судьба Украины и ее марионеточных властей и дальше будет решаться в Вашингтоне", – заявили в СВР.

В разведке добавили, что руководство американского внешнеполитического ведомства начинает превентивную проработку вопросов, связанных с формированием условий для создания на Украине избирательной кампании.

Кроме того, с подачи США среди финансируемых Западом украинских гражданских активистов началось обсуждение вопроса о создании новой партии, которая займет проамериканскую нишу. Эта политическая сила должна будет пройти в состав Верховной рады и стать важным элементом системы сдержек для любого украинского лидера.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал, что выборы на Украине пройдут после завершения конфликта. По его словам, Зеленский уже обозначил, что все военнослужащие и беженцы, проживающие за границей, должны иметь возможность проголосовать.

Кроме того, как он утверждал, обвинения в адрес украинского президента, связанные с тем, что он хочет сконцентрировать власть в своих руках, не являются обоснованными, поскольку во время конфликта Украине необходимы люди, которые готовы быть погруженными в дела государства на протяжении всех семи дней в неделю.

Владимир Путин ранее заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.

