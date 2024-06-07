Путин: власть на Украине узурпирована

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Власть на Украине в настоящий момент узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность, заявил Владимир Путин. Об этом он высказался во время ответов на вопросы в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вопрос легитимности тех, с кем мы договаривались (по урегулированию конфликта вокруг Украины. – Прим. ред.). Здесь проблема, конечно, есть, потому что действующие власти Украины, судя по всему, так предварительный, даже беглый анализ законодательства Украины показывает, <…> легитимность утратили", – подчеркнул глава государства.

При этом российский лидер отметил, что РФ готова искать, с кем вести переговоры. Однако он подчеркнул, что дипломатический процесс должен основываться на нынешних реалиях даже в том случае, если он будет проводиться по договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле.

Кроме того, Путин снова заверил, что Россия сумеет добиться победы в рамках спецоперации на Украине.

Ранее российский президент во время своего выступления на ПМЭФ заявил, что российской армии необходим высокий темп технологического обновления. По словам главы государства, этот вопрос играет важнейшую и определяющую роль. Он также подчеркнул, что Россия уже продемонстрировала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим изменениям.

