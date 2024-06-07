Путин: Россия остается ключевым участником мировой торговли на фоне санкций

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Россия на фоне западных санкций сохраняет за собой роль одного из ключевых участников мировой торговли, заявил Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что РФ активно работает над развитием логистики и географии сотрудничества.

"Так, укрепляются наши отношения со странами Азии. Рост – 60% с 2020 по 2023 год, Ближний Восток – рост в 2 раза, Африки – 69%, Латинской Америки – 42%", – отметил Путин.

Кроме того, президент обратил внимание, что 3/4 российского товарооборота приходится на долю дружественных государств.

По словам главы государства, Россия в первую очередь должна обращать внимание на экономики быстрорастущих стран. Он связал это с тем, что именно эти государства будут определять будущее глобальной экономики.

Также, выступая на заседании, лидер страны подчеркнул, что доля расчетов за российский экспорт в "токсичных" валютах снизилась вдвое. При этом доля рубля в операциях продолжает увеличиваться, приближаясь к 40%.

Путин уточнил, что в период с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт увеличилась практически в три раза и к настоящему моменту достигла 39%. Он отметил, что Россия и ее зарубежные партнеры продолжат наращивать использование национальных валют при проведении внешнеторговых расчетов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO. Он также обратил внимание на необходимость в дополнительных мерах стимулирования выхода компаний на фондовый рынок РФ. Президент подчеркнул, что его капитализация к концу десятилетия должна увеличиться вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта.

