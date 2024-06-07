Путин поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO

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Владимир Путин поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на биржу со своими ценными бумагами. Об этом он заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

По словам президента, в том числе надо подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний. Он отметил, что это призыв к министерству финансов и Центробанку.

"Издержки компаний, в том числе связанные с банковскими проводками, с размещением и так далее, нужно максимально сократить. И, конечно, необходимо обеспечить приток на финансовый рынок так называемых длинных денег, включая долгосрочные сбережения граждан", – сказал Путин.

Как подчеркнул российский лидер, капитализация фондового рынка к концу десятилетия должна вырасти в два раза, составив две трети ВВП.

Он добавил, что для поддержки инвестиционной активности необходимо развивать рынок капитала в стране, повышать его привлекательность для бизнеса и инвесторов, а также обеспечивать сохранность средств.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк РФ начал вместе с кабмином обдумывать стимулы для технологических компаний.