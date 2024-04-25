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25 апреля, 17:26

Экономика

Путин уверен, что ключевая ставка ЦБ со временем снизится

Фото: 123RF/rrraven

Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что уверен в дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанка.

"Вы знаете, сейчас ведь банки-то дают (кредиты. – Прим. ред.), как правило, по плавающим ставкам. Если кредиты берут исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю", – сказал президент.

Он отметил, что его предположения о снижении ставки основаны на тенденциях, которые складываются в экономике. Путин также добавил, что ставка будет снижаться и по мере развития проектов.

Ранее Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Комментируя это решение, Путин заявил, что подобным образом ЦБ пытается избежать инфляции. Несмотря на то что есть тенденции к снижению инфляции, риски ее возникновения все еще присутствуют, сообщил президент.

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку во второй половине 2024 года

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