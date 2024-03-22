Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Центробанк РФ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение было принято на совете директоров Банка России, который состоялся 22 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой.

"Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась", – указано в сообщении.

Однако регулятор считает, что пока рано делать выводы о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, учитывая проводимую Банком России денежно-кредитную политику, которая позволит закрепить этот процесс в экономике страны.

В ЦБ объяснили, что для возвращения инфляции к требуемым показателям и ее стабилизации необходимо некоторое время сохранять жесткую денежно-кредитную политику в экономике РФ. По прогнозу регулятора, такими темпами инфляция должна снизиться до 4,0–4,5% в 2024 году.

"Хотя денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Большинство устойчивых показателей текущего роста цен, по оценке Банка России, находятся в диапазоне 6–7% в пересчете на год", – уточнили в Банке России.

При этом в I квартале этого года российская экономика будет оперативно расти. Так, потребительская активность сохраняется на высоком уровне благодаря росту доходов населения, а предприятия, в свою очередь, удерживают высокий инвестиционный спрос.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", – добавил регулятор.

В Банке России напомнили, что последний раз ставку пришлось повысить во второй половине прошлого года. С этого момента, как сообщает ЦБ, рост номинальных и реальных процентных ставок в разных сегментах рынка продолжается, а также замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования. Однако в розничном сегменте было зафиксировано увеличение темпов необеспеченного потребительского кредитования.

"Возросшие доходы позволяют населению одновременно наращивать сбережения и потребление. В динамике кредитования эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы", – подчеркнули в Центробанке.

Также в ЦБ заявили, что на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции смещается в направлении проинфляционных, которые связаны с изменением условий внешней торговли, с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения экономики России от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики.

"Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", – подытожили в Банке России.

Регулятор добавил, что вопрос об уровне ключевой ставки будет рассмотрен в следующий раз на заседании, которое состоится 26 апреля.

Ранее первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган сообщал, что Центробанк России ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года.

При этом в середине февраля этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о замедлении инфляции в стране. Она уточнила, что пик текущего роста цен был пройден осенью 2023 года.



Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%