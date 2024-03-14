14 марта, 10:45Экономика
Центробанк ожидает пик инфляции в РФ во втором квартале 2024 года
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Центробанк России ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.
"Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года", – цитирует его ТАСС.
В середине февраля 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о замедлении инфляции в стране. Она уточнила, что пик текущего роста цен был пройден осенью 2023 года.
В Минэкономразвития до этого заявляли, что годовая инфляция в России замедлилась до 0,18% и показала 7,48% с 12 по 18 декабря. В частности, в сегменте продовольственных товаров она составила 0,40%.
"Деньги 24": почему укрепляется рубль
Читайте также
- Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 года
- Центробанк не видит оснований для продления продажи экспортерами валютной выручки