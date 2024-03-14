Центробанк ожидает пик инфляции в РФ во втором квартале 2024 года

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Центробанк России ожидает пик инфляции во втором квартале 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года", – цитирует его ТАСС.

В середине февраля 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о замедлении инфляции в стране. Она уточнила, что пик текущего роста цен был пройден осенью 2023 года.

В Минэкономразвития до этого заявляли, что годовая инфляция в России замедлилась до 0,18% и показала 7,48% с 12 по 18 декабря. В частности, в сегменте продовольственных товаров она составила 0,40%.



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