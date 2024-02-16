Центробанк не видит оснований для продления продажи экспортерами валютной выручки

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Центробанк все еще не видит весомых оснований для продления правила для экспортеров осуществлять обязательную продажу валютной выручки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"На наш взгляд, важность меры по обязательной продаже валютной выручки для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам", – передает ТАСС слова главы Центробанка.

Набиуллина уверена, что основной эффект пришелся на повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики.

До этого она рассказала, что темпы роста инфляции в РФ пошли на снижение. При этом пик роста цен пришелся на осень 2023 года. Однако на сегодняшнем заседании регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

16% годовых позволят продолжить снижение инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами, так как инфляция все еще остается достаточно высокой, объяснили в ЦБ РФ.

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