Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки не раньше второго полугодия 2024 года

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Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше третьего и четвертого квартала 2024 года, уверена генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева. Об этом сообщает газета "Известия".

"В наступившем году под воздействием достаточно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ инфляция начнет снижаться со значений выше 8% в конце 2023 года", – отметила она.

По ее мнению, высокие темпы роста цен могут по инерции сохраниться еще два или три квартала подряд. Однако позже политика регулятора сможет переломить тренд, уверена Григорьева.

Тем не менее по ожиданиям рейтингового агентства уровень инфляции в конце 2024 года может превысить целевой показатель в 4%, добравшись до уровня в 5,5–6%.

Эксперт подчеркнула, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики достиг пика на повышении ключевой ставки до 16%. Данный период продержится до конца 2024 года, если не продолжится рост устойчивых компонентов цен на товары и услуги. В противном случае возможно продолжение ужесточения.

"Среди факторов, которые, скорее всего, приведут к снижению ставки, замедление роста цен, сокращение трат из бюджета, стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также стабилизация мировой экономики", – объяснила она.

Ранее в Минфине РФ заявили, что ключевая ставка Банка России может снизиться к концу 2024 года. Более оптимистичный прогноз до этого высказывал глава Сбербанка Герман Греф, который заявил, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года.

На текущий момент ключевая ставка составляет 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%