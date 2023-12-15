ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% годовых

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ЦБ РФ на последнем заседании в этом году повысил ключевую ставку до 16% годовых. Повышение составило 1 процентный пункт, пишет РИА Новости.

Регулятор подчеркнул, что возврат инфляции к цели в следующем году, ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", – говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Кроме того, будут оцениваться риски со стороны внешних и внутренних условий и реакций на них финрынков.

Ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что Банк России может вновь повысить ключевую ставку на заседании совета директоров 15 декабря. Он отмечал, что факторов в пользу увеличения ключевой ставки на сегодняшний день больше, чем поводов сохранить ее на том же уровне.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года.

До сегодняшнего дня ключевая ставка составляла 15%, это был максимальный показатель с начала мая 2022-го. В ЦБ подчеркивали, что повышение понадобится, если регулятор не увидит замедления инфляции.

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