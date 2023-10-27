Банк России поднял ключевую ставку до 15% годовых

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ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.

"Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", – говорится в сообщении.

В своем заявлении Центробанк указал, что снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет осуществляться медленнее, чем ожидалось. На этом фоне, продолжил регулятор, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

В Банке России подчеркнули, что совет директоров будет принимать будущие решения по ключевой ставке с учетом инфляции.

Экономист Алексей Бобровский ранее заявлял, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 1%.

Крупные российские банки также ожидали, что регулятор еще раз повысит ключевую ставку по итогам заседания 27 октября. Девять кредитных организаций заявляли, что произойдет увеличение до 14%.

ЦБ может поднять ключевую ставку до 14% – СМИ