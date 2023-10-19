Экономист объяснил, зачем банки заняли у ЦБ более 7 триллионов рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские банки на несколько дней заняли у Центробанка РФ более 7 триллионов рублей, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности. Экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" объяснил данный шаг кредитных организаций.

"Это примерно такая ситуация. Вы узнали, что ваши друзья или ваш работодатель со следующей недели перестанет давать вам в долг. Так он решил. А вы справедливо посчитали, что деньги у кого-то из них можно занять сейчас. Или вы пришли в магазин, а там написано: покупайте сейчас, завтра будет дороже", – сообщил он.

По словам экономиста, банки сделали это, поскольку они не могут предусмотреть дальнейшее решение ЦБ по ключевой ставке. В связи с этим кредитные организации решили занять средства сейчас, опасаясь, что позже они могут стать дороже.

Вместе с тем Прокофьев заявил, что правительство и ЦБ работают как "газ и тормоз". Он обратил внимание, что в то время, как кабмин передает некоторым секторам экономики деньги без ограничений, которые, попадая на рынок, провоцируют инфляцию, ЦБ повышает ключевую ставку, компенсируя межотраслевой баланс.

До этого стало известно, что займовые обязательства банков перед ЦБ 12 октября выросли до 6,98 триллиона рублей, 13 октября – достигли 7,14 триллиона рублей, 17-го числа они снизились до 3,27 триллиона рублей. Эксперты подобное также объяснили прогнозированием банками повышения ключевой ставки.



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