Банки заложили новое повышение ключевой ставки в октябре

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Российские банки резко нарастили заимствования у Центробанка в середине октября. Увеличение долга сектора перед регулятором – это признак того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 27 октября. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Так, 12 октября их обязательства выросли до 6,98 триллиона рублей, 13 октября – достигли 7,14 триллиона рублей, 17-го числа они снизились до 3,27 триллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика регулятора, опубликованная на его сайте.

Отмечается, что сектор из-за этого перешел в состояние структурного дефицита ликвидности. Это ситуация, когда долг кредитных организаций перед Банком России превышает объем средств, которые размещены ими на корсчетах и депозитах в Центробанке. Дефицит превысил 6 триллионов рублей 13 октября, к 17 октября он уменьшился до 1,19 триллиона рублей.

Это во многом связано с началом периода усреднения обязательных резервов, заявил управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. Выполнение требований ЦБ проверяется по дням этого периода. Также по ним оцениваются средние остатки средств банков на счетах обязательных резервов. Период усреднения обязательных резервов будет завершен 14 ноября.

Когда внутри этого периода у банков появляются ожидания относительно резкого изменения ставки, это может повлиять на траекторию усреднения и на спрос на ликвидность внутри месяца, объяснила экономист по РФ и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец. У банков есть стимулы выполнить усреднение резервов до пересмотра показателя, когда рынок ждет повышения ставки.

По словам Беликова, банки разово много занимают у Банка России по текущим ставкам, затем переводят деньги на счета обязательных резервов. Даже несколько дней с "огромными остатками" сильно завышают средний показатель к концу периода усреднения.

"В этом случае они занимают деньги чуть дешевле, а после подъема ключевой могут размещать излишки ликвидности в рынок по более высоким ставкам и зарабатывать на этом", – добавила Донец.

Начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин тоже заявил, что банки ускорили усреднение резервов из-за уверенности в повышении ключевой ставки. Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин сказал, что российские банки уже делали нечто подобное.

Беликов напомнил, что для банков ставки по обеспеченным кредитам постоянного действия напрямую привязаны к ключевой ставке. Ситуация с ликвидностью показывает, что банки закладывают повышение ставки ЦБ на 1 подпункт и более, считает Сусин.

В середине сентября, после заседания ЦБ, наклон кривой ОФЗ, которая отражает доходность гособлигаций разной срочности, стал отрицательным – ставки по бондам на короткие сроки стали выше, чем по длинным ОФЗ.

Инверсия наклона была кривой – признак того, что "участники рынка пересмотрели ожидания по траектории ключевой ставки". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткие денежно-кредитные условия сохранятся "до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции".

На октябрьском заседании ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ставки и рассмотрит широкий круг альтернатив, сказал в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Заботкин.

В сентябре Заботкин заявил, что ЦБ не исключает возможного повышения ключевой ставки на следующем заседании в связи с по-прежнему значимыми инфляционными рисками в РФ. Регулятор повысил ключевую ставку до 13% 15 сентября. Решение объяснили сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ.

В октябре отмечалось, что Центробанк предпримет все усилия, чтобы уменьшить ключевую ставку.

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