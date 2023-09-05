В Центробанке РФ не исключили повышения ключевой ставки на следующем заседании

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Центробанк не исключает возможного повышения ключевой ставки на следующем заседании в связи с по-прежнему значимыми инфляционными рисками в РФ. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

По его словам, Банк России намерен уточнить прогноз и опубликовать его вместе с тем пресс-релизом по итогам заседания. Оно запланировано на 15 сентября.

"Мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

Последнее повышение ключевой ставки произошло в середине августа 2023 года. Тогда Центробанк принял решение повысить показатель с 8,5 до 12% на фоне ослабления рубля.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в ближайшее время снижение ключевой ставки маловероятно. По ее словам, регулятор может снизить ставку только тогда, когда появится устойчивое снижение темпов роста цен.



Набиуллина считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время