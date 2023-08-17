Эксперт рассказал, стоит ли россиянам ждать дальнейшего укрепления рубля

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Недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты. Для продолжения укрепления может быть достаточно мер, предпринятых ЦБ РФ, заявил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт выразил мнение, что повышение ключевой ставки до 12% позволило укрепиться рублю, но больше на него повлияло то, что Центробанк РФ, предположительно, может начать контролировать вывод капиталов из страны.

Если рубль продолжит укрепляться, значит предпринятых российским регулятором мер достаточно , однако если этого не произойдет, то Банк России начнет изучать и применять дополнительные меры по стабилизации курса, отметил Сафонов

"Я думаю, что снижение курса доллара – временное явление. Фундаментальные проблемы остаются неизменными: это соотношение импортных-экспортных поставок и продолжающийся отток капиталов из РФ", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что рубль смог укрепиться в ходе торгов. Таким образом, курс доллара с расчетами на завтра на 13:01 снизился на 1,96 рубля, до 92,7 рубля, юаня – на 26 копеек, до 12,64 рубля, евро – на 2,41 рубля, до 100,8 рубля.

До этого ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, с 8,5 до 12% годовых. Решение было направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации.

После регулятор заявлял, что может дополнительно повысить ключевую ставку в случае усиления рисков раскручивания инфляции. Состоявшееся повышение ставки соответствует текущей динамике инфляции и отвечает условиям, необходимым для ее стабилизации в 2024 году, отметили в ЦБ.



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