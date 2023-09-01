Набиуллина считает маловероятным снижение ключевой ставки в ближайшее время

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снижение ключевой ставки Банком России во время ближайших заседаний маловероятно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, регулятор может снизить ставку только тогда, когда появится устойчивое снижение темпов роста цен.

В середине августа Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых в связи с ослаблением национальной валюты.

Регулятор не исключал того, что на следующих заседаниях показатель могут повысить в случае, если появятся риски отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявлял, что Центробанк РФ не будет менять ключевую ставку до конца текущего года.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отмечал, что решение о повышении ставки помогло закрепиться национальной валюте. Он выразил мнение, что мер, принимаемых Банком России для продолжения укрепления, может быть достаточно.



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