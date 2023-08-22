Экономист предположил, что ЦБ РФ не будет еще раз менять ключевую ставку в 2023 году

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Российский Центробанк, предположительно, не будет менять ключевую ставку в 2023 году. Об этом главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил в кулуарах форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске.

"Они (Банк России) вряд ли снизят ставку до конца года. Пока при том, что происходит, я думаю, они не будут дальше повышать", – цитирует Клепача ТАСС.

В связи с ослаблением национальной валюты Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Комментируя ситуацию, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что решение повысить ключевую ставку помогло национальной валюте закрепиться. Для продолжения укрепления может быть достаточно мер, предпринятых регулятором, уточнил он.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%