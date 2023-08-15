ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

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Центробанк РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в случае усиления рисков раскручивания инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из <...> [наличия рисков] отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", – сказали в ЦБ.

Там подчеркнули, что состоявшееся повышение ставки соответствует текущей динамике инфляции и отвечает условиям, необходимым для ее стабилизации в 2024 году.

В последние дни наблюдалось резкое ослабление российской валюты. Например, накануне днем евро торговался на Мосбирже по цене выше 111 рублей. Это произошло впервые с 23 марта прошлого года. Курс доллара между тем превышал 101 рубль.

На этом фоне ЦБ объявил о проведении внеочередного заседания совета директоров по ключевой ставке. Тогда российская валюта замедлила падение: утром во вторник доллар упал ниже 96 рублей, а евро – ниже 105 рублей.

15 августа регулятор решил повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Спустя какое-то время после этого рубль возобновил снижение: уже в 11:14 доллар торговался на отметке 97,89 рубля, а евро – 107,01 рубля.



ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 12% для снижения инфляции