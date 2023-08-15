Стоимость рубля начала резко снижаться по отношению к основным мировым валютам

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Курс рубля начал снижаться по отношению к доллару, евро и юаню из-за решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В 10:30 по московскому времени, когда регулятор опубликовал решение о повышении ставки, доллар снижался до 2,25%, он стоил 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля, потеряв 2,58%. Стоимость юаня составила 13,06 рубля, подешевев на 2,46%.

Ближе к 11:00 стоимость американской валюты снижалась до 1,38%, доллар находился на уровне 99,01 рубля, евро подешевел на 1,08%, находясь на отметке в 108,21 рубля, юань стоил 13,53 рубля, потеряв 1,05%.

В 11:14 доллар начал расти на отметке 97,89 рубля, евро продолжил снижаться, его стоимость составила 107,01 рубля, юань потерял 0,01%, опустившись до отметки 13,388 рубля за единицу.

После повышения ключевой ставки рефинансирования автоматически возрастает стоимость всех займов, это приводит к снижению объему и темпов кредитования бизнеса и россиян, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Об этом сообщает RT.

В связи с произошедшим начнет падать потребительский спрос, следовательно и темпы роста цен будут медленнее, считает он.

"Таким образом, повышение стоимости кредитования в российской национальной валюте автоматически делает ее дороже, курс иностранной валюты снижается, а значит, все импортные товары становятся дешевле в рублевом эквиваленте, что является дополнительным фактором замедления темпов роста инфляции", – объяснил эксперт.

Чернов отметил, что информация о внеплановом заседании Банка России также повлияла на курс американской валюты, стоимость доллара снизилась до 96 рублей. Он выразил мнение, что в ближайшее время торги будут идти в диапазоне 92–99,5 рубля за доллар.

"Дальнейший эффект для курса последует с некоторым лагом по времени, когда из-за снижения потребительского спроса начнет снижаться спрос и на валюту", – резюмировал он.

Утром 15 августа ЦБ РФ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, с 8,5 до 12% годовых. Решение регулятора было направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации. В последние дни годовая инфляция в РФ оценивалась в 4,4% и продолжала раскручиваться, за минувшие три месяца она выросла в среднем на 7,6%.



ЦБ повысил ключевую ставку до 12%