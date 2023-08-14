Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в понедельник, 14 августа, превысил отметку в 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, по состоянию на 12:58 по московскому времени европейская валюта росла на 2,07%, до 111,03 рубля. В моменте евро торговался на уровне 111,23 рубля.

Между тем доллар в это же время рос на 2,14%, до отметки в 101,56 рубля, а юань – на 1,69%, до 13,927 рубля.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее связал резкое падение российской валюты с мягкой денежно-кредитной политикой Центробанка. Он указал, что у регулятора есть все необходимые инструменты для исправления ситуации.

Финансист Александр Лосев между тем уверен, если государство не вмешается в работу экономики, то концу текущего года Россию ожидает стагфляция, характеризуемая замедлением экономики и ростом инфляции.



Курс доллара превысил 101 рубль впервые с марта 2022 года