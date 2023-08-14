Орешкин назвал мягкую ДКП основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции

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Основной причиной ускорения инфляции и ослабления рубля является мягкая денежно-кредитная политика (ДКП), но у Центробанка есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации и обеспечения в ближайшее время снижения темпов кредитования до устойчивых уровней. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, отметив, что российская экономика успешно проходит процесс трансформации быстрее, чем кто-либо прогнозировал.

Он уточнил, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики. В интересах российской экономики – сильный рубль, курс нормализуется в ближайшее время.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения", – цитирует его ТАСС.

По данным Орешкина, быстрая фаза восстановления завершилась, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2–2,5% в год.

Добавляется, что экономика выросла во втором квартале на 4,9% к 2022 году, наблюдается рост к аналогичному периоду 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику, заметил эксперт.

Ранее 14 августа курс доллара превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. На 09:10 по московскому времени курс доллара поднимался на 72 копейки, до 100,15 рубля.

До этого, 11 августа, курс американской валюты достиг и превысил 99 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 25 марта 2022 года.

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