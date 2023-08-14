Курс доллара превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: 123RF/kadirorhan

Курс американской валюты превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 09:10 по московскому времени курс доллара поднимался на 72 копейки, до 100,15 рубля. В это же время китайская валюта подорожала на 7 копеек, до 13,77 рубля, а европейская – на 74 копейки, до 109,52 рубля.

Утром 14 августа курс рубля на открытии торгов упал к основным торгуемым валютам. Так, доллар продавался за 99,71 рубля, юань – за 13,71 рубля, евро – за 109,01 рубля. На 07:04 по московскому времени американская валюта поднялась на 28 копеек, китайская – на 1 копейку, а европейская – на 23 копейки.

До этого, 11 августа, курс доллара достиг и превысил 99 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 25 марта 2022 года. Евро, в свою очередь, стал торговаться выше 108 рублей.

Курс евро на Мосбирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года