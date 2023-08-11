ЦБ представил сценарии развития экономики РФ в условиях деглобализации и роста инфляции

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Центробанк РФ представил проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов", в котором содержатся сценарии развития российской экономики в условиях деглобализации. Прогноз опубликован на официальном сайте регулятора.

Банк России видит два вероятных сценария развития отечественной экономики в последующие годы – это "Усиление фрагментации" и "Рисковый". Первый исходит из ожидания дальнейшей фрагментации мировой экономики и роста санкционного давления на РФ, второй же предполагает дальнейшее ухудшение ситуации в финансовом секторе и допускает развитие мирового финансового кризиса.

Из проекта ЦБ следует, что оба сценария приведут к высокой инфляции и потребуют проведения более жесткой денежно-кредитной политики в следующие два года. Также оба варианта развития событий не исключают замедления экономики и падения цен на нефть: так, при "Рисковом" сценарии ВВП РФ в ближайшие годы не опустится ниже уровня 2020 года, но нефть марки Urals может подешеветь до 30 долларов за баррель.

В опубликованном документе, помимо прочего, указано, что Центробанк проведет оценку целесообразности снижения цели по инфляции и сроков данного процесса после того, как процесс обесценивания рубля стабилизируется на уровне около 4% и снизится общая экономическая неопределенность.

Ранее сообщалось, что в базовом сценарии Банк России прогнозирует в 2023 году среднюю ключевую ставку в диапазоне 7,9–8,3%. При этом регулятор будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции при принятии дальнейших решений по ключевой ставке.

