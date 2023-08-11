Центробанк при принятии решений по ключевой ставке будет учитывать динамику инфляции

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Российский Центробанк будет учитывать фактическую и ожидаемую динамики инфляции при принятии решений по ключевой ставке, сообщается на сайте регулятора.

Также ЦБ будет анализировать процесс структурной перестройки экономики, внутренние и внешние риски для финансовых рынков.

"В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% – в 2024 году, 6,5–8,5% – в 2025 году", – говорится в материалах ЦБ.

Вместе с этим регулятор планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5–6,5% к 2026 году.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк выявил высокий недельный прирост цен. Регулятор связал это с колебанием курса рубля и ростом внутреннего спроса. Он также допустил, что ЦБ может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании, которое состоится в середине сентября.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку после длительной паузы