Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями с 15 августа

Фото: depositphotos/peshkov

Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями для физических и юридических лиц с 15 августа. Об этом заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.

"Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет прежде всего строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам. – Прим. ред.), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях", – рассказала зампред Центробанка.

По словам Скоробогатовой, 13 банков, которые захотели принять участие в тестировании нового вида рубля, уже прошли подготовительные мероприятия по технической подготовке, разработке мобильного приложения. Эти банки с 15 августа начнут проводить операции с реальными клиентами.

Она уточнила, что всего к тестированию цифрового рубля хотят присоединиться еще 19 банков, при этом 16 кредитных организаций готовы включиться в проект в 2024 году. Зампред ЦБ добавила, что с этими организациями уже начинается работа.

Скоробогатова заявила, что сейчас существует перечень банков, которые участвуют в "пилоте". Немногим позже клиенты, которые обслуживаются этими банками, смогут подать заявление и стать участниками тестирования на следующих этапах. В дальнейшем планируется расширить перечень участников и операций.

В конце июля Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Речь шла о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Закон, за исключением ряда положений, вступил в силу с 1 августа 2023 года.

Позже совет директоров Банка России утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Отмечалось, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными, что обеспечит для них максимальную доступность операций с цифровой валютой.

По информации ЦБ, в августе планируется пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Проект пройдет в несколько этапов в 2023 и 2024 годах. Введение цифровой валюты в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Банк России утвердил официальный логотип цифрового рубля