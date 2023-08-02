Ситибанк введет комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро через кассы банка

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С 15 августа Ситибанк вводит комиссию 5% при внесении наличных долларов и евро через кассы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кредитной организации.

"Обращаем ваше внимание на то, что с 15 августа 2023 года вносятся следующие изменения в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold. Изменение для тарифов в отношении пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: вводится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" через кассы в отделениях Ситибанка – 5% от суммы операции; исключается возможность совершать зачисления на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" посредством почтового перевода через отделения "Почты России", – сообщается на сайте банка.

Помимо этого, с 19 августа станут недоступны все виды переводов в рублях иностранную валюту через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR).

Ранее Райффайзенбанк сообщил, что с 1 августа приостанавливает прием наличных долларов и евро, а также повысит комиссию за внесение наличных рублей через кассы на сумму до 200 тысяч рублей.

Также в конце июля 11 из 13 системно значимых банков России перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Подобные ограничения действительно могут быть вызваны санкциями. Причиной отказа в приеме американской и европейской валют также могло стать падение интереса самого населения к такой услуге.