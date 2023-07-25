Крупнейшие банки РФ перестали принимать доллары и евро через банкоматы – СМИ

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Крупнейшие российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, в подобной услуге населению отказывают 11 из 13 системно значимых банков РФ. В частности, в одном из них причиной назвали западные санкции, в других ответа на вопрос не дали. При этом возможность вносить валюту на счета в офисах самих банков по-прежнему присутствует.

В свою очередь, эксперты считают, что подобные ограничения действительно могут быть вызваны санкциями. Причиной отказа в приеме американской и европейской валют также могло стать падение интереса самого населения к такой услуге.

В дальнейшем, уверены аналитики, операции российских банков с долларами и евро будут определяться геополитической обстановкой в мире.

До этого "Тинькофф Банк" задержал валютные переводы до выяснения влияния американских санкций. Отмечается, что направления и условия могут меняться. При этом международные переводы по номеру телефона и номеру карты работают как обычно, уточнили в банке.



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