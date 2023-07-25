Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 14 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евро торговался на Мосбирже по цене ниже 100 рублей впервые с 14 июля, следует из данных торгов.

По состоянию на 07:04 по московскому времени курс европейской валюты снизился на 53,5 копейки и опустился до 99,96 рубля.

К 07:13, по данным Мосбиржи, курс евро составил 100,09 рубля. В то же время доллар торговался по цене 90,39 рубля, а юань – 12,605 рубля.

Ранее курс евро впервые с начала месяца превысил отметку в 102 рубля. Утром 17 июля валюта торговалась на уровне 102,08 рубля. Одновременно с этим доллар рос на 0,84%, до 90,82 рубля, юань – на 0,24%, до 12,65 рубля.

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