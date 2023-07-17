Курс евро на Мосбирже в ходе торгов превысил 102 рубля впервые с 6 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро на Московской бирже превысил 102 рубля впервые с 6 июля, следует из данных торгов.

По данным на 09:21 по московскому времени, курс евро увеличился на 0,86%, до 102,08 рубля. При этом к 09:26 по московскому времени евро торговался на уровне 102,03 рубля (+0,82%). В то же время доллар рос на 0,84%, до 90,82 рубля, юань – на 0,24%, до 12,65 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов на Мосбирже вырос на 34,5 копейки и составил 90,41 рубля. В ходе открытия торгов евро также вырос на 11,5 копейки, до 101,32 рубля. При этом юань упал в цене на 0,5 копейки и составил 12,615 рубля.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел угрозы финансовой стабильности для РФ из-за падения курса рубля. Он заявил, что ситуация оказалась лучше, чем прогнозировалось.

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