Греф заявил, что не ожидает экстремально низких уровней курса рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Курс рубля не достигнет максимально низких значений, как это было в 2022 году. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация. Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться, он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Греф сравнил рыночный курс с "поплавком" и отметил в этом преимущество. Он обратил внимание, что в странах, где вмешиваются в ценообразование, сейчас происходят проблемы с экономикой.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля вызвано влиянием динамики внешней торговли. Тем не менее глава Банка России назвала плавающий курс благом, который позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.



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