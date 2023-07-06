Курс рубля падает под влиянием внешней торговли – Набиуллина

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Курс рубля сейчас ослабляется под влиянием динамики внешней торговли, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

По словам Набиуллиной, положительный текущий счет в первом квартале этого года упал в пять раз в сравнении с пиком прошлого года. Тем не менее глава Банка России назвала плавающий курс благом, который позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.

Она подчеркнула, что попытки влиять на плавающий курс заканчиваются "периодами глубокой девальвации".

Между тем, как заявил в эфире радио КП доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков, курс рубля может стабилизироваться в ближайшее время.

"Ослабление рубля слишком сильным не будет, и фундаментально рубль должен укрепляться. Это объективно, поскольку инфляция в России на сегодняшний день в два с половиной раза ниже, чем в Европе, поэтому не нужно ожидать сильного ослабления рубля", – сказал он.

Вместе с тем сообщается, что евро на Московской бирже торговался выше 101 рубля впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Показатель стал рекордным с 29 марта 2022 года. Доллар тем временем торговался на бирже по 92,32 рубля.

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 28 марта 2022 года