Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Евро на Московской бирже торговался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно показателям биржи, в 10:21 по московскому времени евро прибавил в цене 2,06% и достиг 101,035 рубля. В 10:34 рост курса составил 3,04%, стоимость валюты достигла 102,007 рубля. Уже к 10:39 евро замедлил рост до 2,48% и торговался на уровне 101,46 рубля.

В эти минуты доллар вырос на 2,53% и торговался по 93,3 рубля. Юань оценивался в 12,84 рубля, прибавив 2,38%.

Около 07:30 6 июля европейская валюта пробила порог в 100 рублей за единицу. Показатель стал рекордным с 29 марта 2022 года. Доллар тем временем торговался на бирже по 92,32 рубля.



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