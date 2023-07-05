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Курс юаня поднялся до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 13:16 по московскому времени, юань вырос до 12,5 рубля (+1,35%). К 13:20 валюта замедлила рост до 12,485 рубля (+1,22%). Доллар в то же время вырос на 1,65% и поднялся до 90,66 рубля, а евро – до 98,7 рубля (+1,5%).

При этом 4 июля курс юаня составил 12,432 рубля (+2,05%). В то же время курс евро поднялся до 98,06 рубля (+1,47%), доллара – до 89,96 рубля (+1,42%).

Ранее президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков заявил, что сбережения в долларах можно обменять на китайские юани или индийские рупии в связи с информацией о возможном дефолте в США. По его мнению, за последние десять лет юань смог вырасти по отношению к рублю в той же пропорции, что и доллар. Эксперт подчеркнул, что значимость китайской валюты для мировой экономики постепенно возрастает.

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