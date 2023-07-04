Курс доллара превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара превысил 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Как следует из данных торгов, на 14:33 по московскому времени курс доллара прибавил 1,51%, поднявшись до 90,04 рубля. К 14:38 по московскому времени доллар торговался на уровне 89,96 рубля (+1,42%).

В то же время курс евро составлял 98,06 рубля (+1,47%), а курс юаня – 12,432 рубля (+2,05%).

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. По данным биржи, на 13:39 по московскому времени, евро поднялся до 97,99 рубля (+1,35 рубля). При этом несколькими минутами ранее стоимость европейской валюты составляла 98,01 рубля.

До этого финансовый эксперт Андрей Верников рассказал, что властей есть достаточно рычагов для его снижения ниже 85 рублей. По его мнению, сейчас они заняли выжидательную позицию, и уже потом примут решение по стабилизации курса.

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