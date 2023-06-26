Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца июля курс доллара может составить 84 рубля или будет чуть выше этого значения. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее сообщалось, что 26 июня в начале торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 86 рублей. Такой показатель фиксировался впервые с 30 марта 2022 года. Вместе с тем евро поднялся выше 94 рублей. Затем российская валюта отыграла свои потери. Доллар снизился до 84,84, а евро – до 92,47.

По словам Беляева, на рост курса американской и европейской валюты повлиял информационный фактор. "Я думаю, что до конца недели это все урегулируется. Можно прогнозировать от 83–84 рублей за доллар, если не будет никаких новых информационных всплесков", – полагает экономист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если не случится никаких новых обстоятельств, которые поломают все экономические прогнозы, то можно говорить, что до конца июля курс доллара подтянется к 84 рублям, а может, будет чуть выше 84 рублей.

Ранее финансовый эксперт Андрей Верников заявил, что у властей РФ есть все необходимые инструменты для того, чтобы опустить доллар ниже 85 рублей. По мнению специалиста, курс американской валюты вряд ли закрепится на уровне 90 рублей.

