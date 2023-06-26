Рубль укрепился к доллару и юаню после послабления на утренних торгах 26 июня

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Российская национальная валюта полностью отыграла потери, которые понесла в начале торгов понедельника, 26 июня. В моменте рубль показал укрепление к доллару и юаню, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11:03 по московскому времени курс американской валюты увеличился лишь на 14 копеек, до 84,84 рубля, минутами ранее доллар падал на 1 копейку, до 84,69 рубля.

В это же время китайская валюта выросла лишь на 1 копейку и торговалась за 11,72 рубля, чуть позже остановившись на показателе в 11,7 рубля. Евро стал дороже только на 13 копеек, до 92,47 рубля.

Утром в понедельник, 26 июня, в начале торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года.

Финансовый эксперт Андрей Верников прокомментировал эту ситуацию, подчеркнув, что американская валюта не будет торговаться выше 90 рублей. Кроме того, считает он, у властей есть достаточно рычагов для снижения доллара ниже 85 рублей.