Курс биткоина превысил 31 тысячу долларов впервые с 15 апреля

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Курс биткоина на торговой сессии превысил 31 тысячу долларов. Крайний раз цена этой валюты показала подобный результат 15 апреля, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

На 18:55 по московскому времени валюта выросла на 4,74% – до 31,287 тысячи долларов. Уже к 18:57 курс остановился на показателе в 31,344 тысячи долларов.

В апреле стоимость биткоина во время торговой сессии выросла на 6,90%, превысив 30 тысяч долларов. Подобный показатель последний раз был 10 июня 2022 года.

Уже 21 июня биткоин вновь стал торговаться за 30 тысяч долларов. Цена на него увеличилась на 11%.