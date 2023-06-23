Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:19

Экономика

Курс биткоина превысил 31 тысячу долларов впервые с 15 апреля

Фото: depositphotos/ulchik74

Курс биткоина на торговой сессии превысил 31 тысячу долларов. Крайний раз цена этой валюты показала подобный результат 15 апреля, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

На 18:55 по московскому времени валюта выросла на 4,74% – до 31,287 тысячи долларов. Уже к 18:57 курс остановился на показателе в 31,344 тысячи долларов.

В апреле стоимость биткоина во время торговой сессии выросла на 6,90%, превысив 30 тысяч долларов. Подобный показатель последний раз был 10 июня 2022 года.

Уже 21 июня биткоин вновь стал торговаться за 30 тысяч долларов. Цена на него увеличилась на 11%.

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика