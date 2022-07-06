Стоимость золота опустилась ниже 1 750 долларов за тройскую унцию

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Стоимость золота упала ниже 1 750 долларов за тройскую унцию. Это следует из данных биржи Comex (входит в CME Group).

К 17:17 по московскому времени цена драгоценного металла демонстрировала снижение на 0,8%, упав до 1 749,8 доллара за тройскую унцию. Такой показатель наблюдался впервые с 11 октября 2021 года.

Спустя несколько минут стоимость золота повысилась до 1 754 долларов за тройскую унцию.

Ранее сооснователь компании "Золотой Инвест Клуб" Евгений Шимановский объяснил, почему ситуация на рынке золота в России меняется. Эксперт рассказал, что многие активы сейчас подешевели из-за того, что западные власти продолжают вести свою антироссийскую политику. Таким образом, драгоценный металл выполняет функцию валютоубежища.

