Курс евро на бирже достиг 66 рублей, курс доллара поднялся выше 64 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки в 66 рублей впервые с 8 июня, курс доллара превысил 64 рубля впервые с 30 мая, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:20 по московскому времени американская валюта демонстрировала рост на 2,66 рубля, до 63,91 рубля, европейская валюта – на 2,21 рубля, до 65,81 рубля.

Ранее аналитики "Ренессанс Капитала" спрогнозировали курс рубля в 2023 году в зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран. Консенсус-прогноз рынка составляет около 110 долларов за баррель в среднем в 2022-м и около 100 долларов за баррель в среднем в 2023 году.

