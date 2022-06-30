Эксперты оценили курс рубля в 2023 году при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС

Фото: depositphotos/valphoto

В зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран, аналитики "Ренессанс Капитала" спрогнозировали курс рубля в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор.

По мнению экономистов, в среднесрочной перспективе введенное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти, а также другие торговые ограничения, будут работать в минус рублю.

"Консенсус-прогноз рынка составляет около 110 долларов за баррель в среднем в 2022-м и около 100 долларов за баррель в среднем в 2023 году», – говорится в обзоре.

Таким образом, в худшем сценарии – если России вообще не удастся заместить запрещенные поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти – средний курс рубля в 2023 году составит 93 рубля за доллар.

В другом случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, курс в 2023 году составит 83 рубля за доллар.

В свою очередь, в оптимистичном варианте – при перераспределении 100% экспорта – ожидается курс 74 рубля за доллар.

Ранее экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что падение курса доллара ниже 30 рублей на фоне укрепления российской валюты может негативно сказаться на экономике РФ, прежде всего на компаниях-экспортерах.

Восстановить поставки из-за рубежа, считает Баженов, позволят крепкий рубль и премии за импорт. При этом вернуть прежний курс российской валюты получится за счет стабилизации импорта, к чему подтолкнет истощение имеющихся товарных запасов.

В то же время Баженов уверен, что рубль продолжит укрепляться при любых условиях, поэтому потребуется провести интервенцию с целью повышения спроса на валюту со стороны Минфина РФ или других организаций.

Также министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ряд предприятий может закрыться при сохранении в течение несколько месяцев текущей ситуации на рынке. По его словам, состояние курса рубля является одной из основных тем в экономической политике России. В то же время Решетников усомнился в способности предлагаемой Минфином модели нового бюджетного правила решить возникшие из-за слишком крепкого курса рубля сложности.

